В Забайкалье полицейские пресекли деятельность домушников

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю совместно с коллегами из города Читы по подозрению в серии имущественных преступлений задержаны четверо жителей Читы в возрасте от 20 до 22 лет.
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