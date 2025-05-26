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"Цели уничтожены". Россия дала ответ на поставки натовского оружия Украине

"Цели уничтожены". Россия дала ответ на поставки натовского оружия Украине

Вооруженные силы России нанесли массированные удары по военным объектам на Украине, пишет L'Antidiplomatico.

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Комментарии
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АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
назад западэнцев брать?)) нет уж, второй раз не стОит на грабли эти прыгать)) пусть с ними пшеки разбираются, им нужно быдло для чистки свинарников, это историческая традиция у них)) откуда Россия их вытащила, туда и надо вернуть))
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4 час.
Nikolay Stepanov
При таких-то темпах наступления - по одной деревеньке в день, застревая годами на объектах типа Часов Яр - Медведеву жизни нехватит, чтобы создать буферную зону далеко на западе.
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3 час.
Зоя Гольдштаб
Блаблаблаблаблаблабла стратеги диванные с выплеском эмоций........
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2 час.
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