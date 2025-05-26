Вооруженные силы России нанесли массированные удары по военным объектам на Украине, пишет L'Antidiplomatico.
"Цели уничтожены". Россия дала ответ на поставки натовского оружия Украине
Комментарии
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АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
назад западэнцев брать?)) нет уж, второй раз не стОит на грабли эти прыгать)) пусть с ними пшеки разбираются, им нужно быдло для чистки свинарников, это историческая традиция у них)) откуда Россия их вытащила, туда и надо вернуть))
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4 час.
Nikolay Stepanov
При таких-то темпах наступления - по одной деревеньке в день, застревая годами на объектах типа Часов Яр - Медведеву жизни нехватит, чтобы создать буферную зону далеко на западе.
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3 час.
Зоя Гольдштаб
Блаблаблаблаблаблабла стратеги диванные с выплеском эмоций........
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2 час.
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