"Цели уничтожены". Россия дала ответ на поставки натовского оружия Украине

АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ

назад западэнцев брать?)) нет уж, второй раз не стОит на грабли эти прыгать)) пусть с ними пшеки разбираются, им нужно быдло для чистки свинарников, это историческая традиция у них)) откуда Россия их вытащила, туда и надо вернуть))