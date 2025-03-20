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RT Russia

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Аналитик Ерёмина оценила желание Лондона обрести независимость в ядерном вопросе

Аналитик Ерёмина оценила желание Лондона обрести независимость в ядерном вопросе

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT объяснила сообщения западных СМИ о намерении Великобритании получить независимость от США в вопросе применения ядерного оружия.

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Комментарии
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Eduard
Давно пора! Пока не врежем не успокоятся!
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21 час.
Eduard
Мы когда Лондону угрожали? Веками они нам!
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21 час.
Eduard
Англию уничтожить много легче чем Россию размером в материк.Англичанам бы поумнеть!
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21 час.
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