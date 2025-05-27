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"Страна.ua": часть украинских работников может потерять бронь от мобилизации

"Страна.ua": часть украинских работников может потерять бронь от мобилизации

С 28 мая предприятия и ведомства, имеющие статус критически важных, должны подтвердить его. В противном случае этот статус будет отменен, а работники, получившие бронь от мобилизации, потеряют ее, говорится в письме минэкономики Украины, пишет "Страна.

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