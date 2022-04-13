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Жозеп Боррель: Евросоюз не способствует распространению конфликта вокруг Украины, а пытается сдержать его

Жозеп Боррель: Евросоюз не способствует распространению конфликта вокруг Украины, а пытается сдержать его

Европейский союз не способствует распространению конфликта вокруг Украины, а пытается сдержать его. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил в ходе беседы с испанским изданием El Mundo глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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