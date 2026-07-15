Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

7 подписчиков

Севастопольские акробаты показали высокие результаты на сдаче норм ГТО

Севастопольские акробаты показали высокие результаты на сдаче норм ГТО

За полгода в Севастополе значки ГТО получил 281 человек. Из них 202 - золотые. При сдаче нормативов многие останавливаются на результате необходимом для той или иной возрастной группы, но иногда спортсмен хочет узнать свой предел и идет дальше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии