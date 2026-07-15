Севастопольские акробаты показали высокие результаты на сдаче норм ГТО

За полгода в Севастополе значки ГТО получил 281 человек. Из них 202 - золотые. При сдаче нормативов многие останавливаются на результате необходимом для той или иной возрастной группы, но иногда спортсмен хочет узнать свой предел и идет дальше.
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