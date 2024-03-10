Авария с участием четырех автомобилей произошла на трассе “Кола” в Карелии

9 марта вечером в Карелии произошла массовая авария. Как рассказали в отряде противопожарной службы по Олонецкому району, подведомственный Государственному Комитету Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, 9 марта 2023 года в 19 часов 24 минуты на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 281 километре трассы “Кола” в Олонецком районе столкнулись четыре автомобиля.