Не принятие новых санкций США против России может стать частью сделки по Украине

Отмена Вашингтоном нового крупного пакета американских санкций в отношении российского энергетического комплекса потенциально способна стать частью сделки по Украине между Москвой и следующей администрацией США во главе с республиканцем Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии