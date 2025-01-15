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Картина дня. Финансы

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Не принятие новых санкций США против России может стать частью сделки по Украине

Не принятие новых санкций США против России может стать частью сделки по Украине

Отмена Вашингтоном нового крупного пакета американских санкций в отношении российского энергетического комплекса потенциально способна стать частью сделки по Украине между Москвой и следующей администрацией США во главе с республиканцем Дональдом Трампом.

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