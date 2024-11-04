Молдавия на распутье: что ждет страну после выборов и референдума по евроинтеграции? Ольга Вайленко3 ноября Молдавия вступила во второй тур президентских выборов, где противостоят действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.
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