Молдавия на распутье: что ждет страну после выборов и референдума по евроинтеграции? Ольга Вайленко3 ноября Молдавия вступила во второй тур президентских выборов, где противостоят действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.