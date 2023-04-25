«Всем по 50» с Марией Порошиной покажет «Россия»

Премьерный показ сериала «Всем по 50» стартует 2 мая 2023 года на телеканале «Россия». По сюжету комедийной мелодрамы, Юлия (Мария Порошина) ушла с головой в заботу о родных: она лучше всех знает, как воспитывать внука, даёт «ценные указания» сыну Николаю (Егор Кутенков) и невестке Ирине (Галина Безрук), радикально решает проблемы личной жизни дочери Лены (Дарья Затеева) и даже успевает справиться о здоровье бывшего мужа Арсения (Сергей Жигунов), не доверяя его новой молодой супруге.