Минимальный размер выплаты по больничному в 2027 году составит 933 рубля в день

Фото: © «Татар-информ» Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2027 году составит от 933,39 до 1 033,39 рубля в день в зависимости от количества календарных дней в месяце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV В Казани 16-летня...
- МС Хор жен участнико...
- ЮГ «Алабуга» привлеч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым