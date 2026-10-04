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Татар-информ

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Минимальный размер выплаты по больничному в 2027 году составит 933 рубля в день

Минимальный размер выплаты по больничному в 2027 году составит 933 рубля в день

Фото: © «Татар-информ» Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2027 году составит от 933,39 до 1 033,39 рубля в день в зависимости от количества календарных дней в месяце.

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