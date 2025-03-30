15+ случаев, когда выдержке работников сферы обслуживание можно было только завидовать

Клиент всегда прав или откуда работники сферы обслуживания находят бесконечные силы оставаться спокойными? Работа с посетителями — спектр, который может иметь как положительные стороны, так и отрицательные.
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