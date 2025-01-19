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Цзинань. Сердце Шаньдунской провинции и источник вдохновения

Цзинань. Сердце Шаньдунской провинции и источник вдохновения

Очарование Цзинаня Цзинань, столица провинции Шаньдун, известен как "город источников". Расположенный в восточной части Китая, он привлекает туристов своей природной красотой, древними памятниками и динамичной культурной жизнью.

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