Цзинань. Сердце Шаньдунской провинции и источник вдохновения

Очарование Цзинаня Цзинань, столица провинции Шаньдун, известен как "город источников". Расположенный в восточной части Китая, он привлекает туристов своей природной красотой, древними памятниками и динамичной культурной жизнью.
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