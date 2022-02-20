Онколог рассказал, из-за какой ошибки здоровый человек может заболеть раком

Одна из причин онкологических заболеваний — острое физическое и эмоциональное истощение. К нему приводит неумение человека адекватно регулировать время работы и сна, а также питание и физическую активность, уверен врач-онколог и хирург Иван Карасев.
Одна из причин онкологических заболеваний — острое физическое и эмоциональное истощение. К нему приводит неумение человека адекватно регулировать время работы и сна, а также питание и физическую активность, уверен врач-онколог и хирург Иван Карасев.
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