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Онколог рассказал, из-за какой ошибки здоровый человек может заболеть раком

Онколог рассказал, из-за какой ошибки здоровый человек может заболеть раком

Одна из причин онкологических заболеваний — острое физическое и эмоциональное истощение. К нему приводит неумение человека адекватно регулировать время работы и сна, а также питание и физическую активность, уверен врач-онколог и хирург Иван Карасев.

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