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Аргументы и Факты

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Волк: футбольный судья хотел с помощью ИИ защититься от уголовного дела

Волк: футбольный судья хотел с помощью ИИ защититься от уголовного дела

Следователи МВД РФ, расследуя уголовное дело о противоправном влиянии на результат футбольного матча, выявили факты использования обвиняемым арбитром искусственного интеллекта для создания своей защитной позиции.

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