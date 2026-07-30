Волк: футбольный судья хотел с помощью ИИ защититься от уголовного дела

Следователи МВД РФ, расследуя уголовное дело о противоправном влиянии на результат футбольного матча, выявили факты использования обвиняемым арбитром искусственного интеллекта для создания своей защитной позиции.
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