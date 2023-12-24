Плазма в военном деле: возможности и проблемы

Пламя при сгорании метательного заряда, является частным случаем плазмы. Фото Минобороны РФВ научной фантастике давно и прочно закрепились разнообразные вооружения на основе ионизированного газа – плазмы.
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