Происшествия

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    В каком месте он ветеран он что принимал участие ? он просто является дите войны в 45 ему было  всего 14 лет.В Новгородской об...
  • Mikhail Stepanov
    Отдать этого подонка правоохранителям ДНР, у них смертная казнь не отменена и повесить этого подонка, как бандеровцев...Украинскому офице...
  • Mikhail Stepanov
    Вместо уголовных дел накрыть их к чертовой матери ракетными ударами и уголовные дела не нужны будут в следствии ликви...Возбуждены новые ...

В Пермском крае участковый уполномоченный полиции награжден медалью «За содружество во имя спасения»

Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю полковник внутренней службы Александр Урусов вручил старшему участковому уполномоченному полиции старшему лейтенанту Алексею Петрову медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх