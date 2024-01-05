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Ад Свинарнии: или хохлятина, или мы

Ад Свинарнии: или хохлятина, или мы

Александр Дугин: «За войну нужно браться основательно. Мир – это ложная цель» «Увы, Белгород будут обстреливать лишь больше и чаще.

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Комментарии
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г
галина
Если бы не 5 колонна, война бы кончилась давно. Наши ребята воюют, а детки депутатов и чиновников отсиживаются за границей. Или наш президент наконец урезонит олигархат и чиновников или нам не победить. В отношении них нужны жесткие законы, но дума принимает только законы против народа, но не законы, которые касаются их благополучия.
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33 мин.
Сергей Туренко
Дугин как всегда прав. Нужно их выжигать иначе они так и будут безнаказанно бить по нашим мирным городам. Лично я из Белгорода, извините, но накипело. До каких пор мы будем жевать сопли вместо ответки на удары укросвинок  кошмарить постоянно центры принятия решений по всей стране, самое главное начать с Киева - ГУР, СБУ, Генштав и МО ВСУ.... и далее по всем областям.
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28 мин.
Петр
Поддерживаю все эти слова-мысли Дугина.
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4 мин.

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