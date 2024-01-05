Ад Свинарнии: или хохлятина, или мы

г

галина

Если бы не 5 колонна, война бы кончилась давно. Наши ребята воюют, а детки депутатов и чиновников отсиживаются за границей. Или наш президент наконец урезонит олигархат и чиновников или нам не победить. В отношении них нужны жесткие законы, но дума принимает только законы против народа, но не законы, которые касаются их благополучия.