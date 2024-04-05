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Пробки даже на "встречке": Харьков приготовился к главному бою

Пробки даже на "встречке": Харьков приготовился к главному бою

На выезде из Харькова образовались гигантские пробки - город готовится к своему главному бою. После заявления мэра Харькова Терехова о том, что в городе разрушена практически вся критическая инфраструктура, а также на фоне постоянных проблем со светом и слухов о том, что вот-вот начнутся бои за город - из Харькова начался массовый исход населения.

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Комментарии
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владимир рябченко
ну и где Билецкий на белом коне???
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2 час.
Анастасия Гончарова
у пшеков в туалете!😅
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Vovan
Зачем про колю напомнили, затошнило!
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