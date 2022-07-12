БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ВИКТОР БАРАНЕЦ: США НЕ ОСТАВИЛИ ИДЕЮ ГОСПЕРЕВОРОТА В РОССИИ

ВИКТОР БАРАНЕЦ: США НЕ ОСТАВИЛИ ИДЕЮ ГОСПЕРЕВОРОТА В РОССИИ

ФОТО: АВИЛОВ АЛЕКСАНДР/АГН "МОСКВА" Украина как государство может исчезнуть с карты мира, если и дальше ведущие мировые игроки продолжат накачивать киевский режим оружием, считает бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

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