ФОТО: АВИЛОВ АЛЕКСАНДР/АГН "МОСКВА" Украина как государство может исчезнуть с карты мира, если и дальше ведущие мировые игроки продолжат накачивать киевский режим оружием, считает бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
ФОТО: АВИЛОВ АЛЕКСАНДР/АГН "МОСКВА" Украина как государство может исчезнуть с карты мира, если и дальше ведущие мировые игроки продолжат накачивать киевский режим оружием, считает бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
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