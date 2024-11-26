Зеленского не спасет бункер, израильский дипломат назвал следующие цели «Орешника» Юлия СоколоваЯков Кедми заявил, что ракета «Орешник» предназначена для удара по Европе, но до этого Кремль может еще раз показать на что она способна на Украине.