Бушманов назвал спорной кандидатуру Янсена на пост главного тренера «Спартака»

Евгений Бушманов отреагировал на слухи, согласно которым «Спартак» может возглавить Паскаль Янсен. Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на слухи, согласно которым новым главным тренером красно-белых может стать Паскаль Янсен.
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