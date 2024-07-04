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Будет ли новое Бородино или Прохоровка? Зачем разгоняют тему «генерального сражения» в СМИ

Будет ли новое Бородино или Прохоровка? Зачем разгоняют тему «генерального сражения» в СМИ

Будет ли новое Бородино или Прохоровка? Зачем разгоняют тему «генерального сражения» в СМИ Очень часто мне приходится отвечать на вопросы по темам, которые, с моей точки зрения, вообще не стоят на повестке дня.

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