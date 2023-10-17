Будет вкусно
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Будет вкусно

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  • Катя Плетнева (Плетнёва)
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«Вкусный салат из простой свеклы на каждый день»: легко, быстро и недорого выходит (даже на праздник можно подать)

«Вкусный салат из простой свеклы на каждый день»: легко, быстро и недорого выходит (даже на праздник можно подать)

Удивительно вкусный, лёгкий салат из свеклы «на каждый день». Готовится ну очень просто, быстро, из недорогих ингредиентов.

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