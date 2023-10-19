Вчера днём украинские фашисты обстреляли детский сад в ЛНР

Местная администрация сообщила, что в результате украинского обстрела населенного пункта Гончаровка Сватовского района в Луганской Народной Республики, погиб мирный житель и частично разрушено здание детского сада.
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