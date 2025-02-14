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Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить иностранную помощь

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Федеральный судья обязал администрацию Трампа на период судебных разбирательств возобновить выдачу грантов для иностранных государств.

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