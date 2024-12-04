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Жители Кировского района начали выращивать лимоны после просмотра телевизионного сюжета

В Кировском районе местные жители выращивают цитрусовые прямо в своём дворе. Когда-то хозяйка дома посмотрела сюжет о том, как эти фрукты растут в наших широтах и решила заменить свой персиковый сад на лимонный.

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