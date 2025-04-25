Капитан «Флориды» Барков может пропустить следующий матч серии с «Тампой» в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис рассказал, что участие капитана «пантер» Александра Баркова в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг» находится под вопросомГлавный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис рассказал, что участие капитана «пантер» Александра Баркова в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг» находится под вопросомБарков получил травму в третьем периоде второго матча противостояния после того, как его сбил Брэндон Хагель.