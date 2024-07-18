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Сийярто: фон дер Ляйен показала «очень плохую работу» на посту главы ЕК

Сийярто: фон дер Ляйен показала «очень плохую работу» на посту главы ЕК

Урсула фон дер Ляйен показала «очень плохую работу» на посту председателя Европейской комиссии. Соответствующую точку зрения озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который стал собеседником РИА Новости.

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