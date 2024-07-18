Сийярто: фон дер Ляйен показала «очень плохую работу» на посту главы ЕК

Урсула фон дер Ляйен показала «очень плохую работу» на посту председателя Европейской комиссии. Соответствующую точку зрения озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который стал собеседником РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии