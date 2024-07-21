Это Lada Niva Sport Silk Way за 2,5 млн рублей: внедорожник показали на фото снаружи и внутри

Пару недель назад ресурс «Автовзгляд» раскрыл подробности о серийной Lada Niva Sport. Тогда сообщалось, что у машины будет специальная версия Silk Way – особо внедорожная, названная в честь ралли-рейда «Шелковый путь».
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