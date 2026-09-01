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Царьград

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Эксперт Юшков объяснил рост цен на газ из-за перекрытия пролива

Эксперт Юшков объяснил рост цен на газ из-за перекрытия пролива

Игорь Юшков, эксперт Финансового университета, рассказал об увеличении цен на газ, вызванном перекрытием Ормузского пролива и аномальной жарой в Европе.

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