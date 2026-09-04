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Газета.ру

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Автоэксперт Мамышев перечислил 6 автомобилей с самыми ненадежными АКП

Автоэксперт Мамышев перечислил 6 автомобилей с самыми ненадежными АКП

При покупке машины с пробегом автоматическая коробка передач может стать главной головной болью. Некоторые трансмиссии известны своей недолговечностью и дорогим ремонтом, поэтому их лучше избегать.

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