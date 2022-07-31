РОСБАЛТ

785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Питер Эсклянов
    Американский корабль с крылатыми ракетами «Томагавк» зашел в Черное море, что он там делает, ведь идут военные действияАмериканский раке...
  • Malina
    и как накажут "это ж дети"?  Совершеннолетнего надо по всей строгости закона, а несовершеннолетних жеребцов - наказат...В Забайкалье уста...
  • Анатолий налетов
    Даже в праздник, да нагадить, Любимая нацлов игра! Их от всех портов избавить Наступила, знать, пора...В Севастополе отм...

Российская гимнастка Луговских сменила спортивное гражданство

Российская гимнастка Луговских сменила спортивное гражданство

Гимнастка Елизавета Луговских решила выступать за сборную Черногории. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх