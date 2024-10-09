Не умеют терпеть. Психолог о том, почему молодежь стала часто жаловаться на выгорание

Нередко молодые люди страдают от мелочей, которые того не стоят, считает доктор медицинских наук Александр Строганов Выгорание на работе – серьезная проблема, но ее масштабы в последнее время сильно преувеличивают.
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