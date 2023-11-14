Зрителей «Красного факела» в Новосибирске накормят едой из «Мертвых душ»

Иммерсивный «Ужин по-гоголевски» приготовили в театре с помощью шеф-повара Юлии Литвененко. В меню нежинские огурчики с пряженым картофелем и рыжиками, балыки провесные, пулярку с виноградом, варенуха из слив и многое другое.
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