Зачислять зарплату на банковскую карту станут по-новому с 1 мая

Бухгалтерам всех организаций придется переводить зарплату по-новому с 1 мая 2022 года. Теперь для перевода средств на карты специалистам необходимо будет учитывать новые коды для зарплатных платежек.
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