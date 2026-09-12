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Zero Hedge

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'Pace The Frontier': Amodei, Altman & Musk Team Up Against The AI Singularity While China Goes Full Send

'Pace The Frontier': Amodei, Altman & Musk Team Up Against The AI Singularity While China Goes Full Send

'Pace The Frontier': Amodei, Altman & Musk Team Up Against The AI Singularity While China Goes Full Send ***SPECIAL BULLETIN*** Ladies and gentlemen of the listening public - the American machine was winning the AI race until the dastardly forces of China's open-weight juggernaut began delivering decisive blows to US ingenuity - jeopardizing the AI Buildout thesis and threatening to prick the ensuing bubble that promised to deliver red-blooded American IPOs which had been circle-jerked into the stratosphere.

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