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Царьград

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Red Wings запускает новые рейсы: Саратов – Новый Уренгой дважды в неделю

Red Wings запускает новые рейсы: Саратов – Новый Уренгой дважды в неделю

Авиакомпания Red Wings с 4 мая начнёт рейсы между Саратовом и Новым Уренгоем. Полеты будут дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

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