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Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в 4,5 раза

Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в 4,5 раза

За одни сутки число подтопленных частных и многоквартирных домов в Приморском крае, которые пострадали от сильных ливней, выросло с 159 до 690, сообщила пресс-служба краевого министерства ГО и ЧС, ссылаясь на информацию, предоставленную РИА Новости.

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