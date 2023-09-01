Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в 4,5 раза

За одни сутки число подтопленных частных и многоквартирных домов в Приморском крае, которые пострадали от сильных ливней, выросло с 159 до 690, сообщила пресс-служба краевого министерства ГО и ЧС, ссылаясь на информацию, предоставленную РИА Новости.