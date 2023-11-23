В Северной Осетии сотрудник ГЭС выжил после падения в 30-метровое ущелье

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания в публикации в своем телеграм-канале сообщило, что сотрудник ГЭС в Северной Осетии упал в Кобанское ущелье во время проведения работ в водоотводном канале .
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