Согласно уставу Организации договора коллективной безопасности, каждая из стран объединения должна прийти на помощь нам или Белоруссии после прямой агрессии Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Русские должны адаптироваться к мигрантам!" - Провокационное решение проблемы предложили на круглом столе с участием властей
- «Везите Мигрантов!» - Губернатор Волгоградского региона решил проблему демографии «высококлассными специалистами»
- Наши 19-летние срочники проявили необыкновенное мужество, встречая нацистов на Курской земле
Свежие комментарии