Defense Secretary Lloyd Austin highlights progress during summit between U.S., Britain, Australia amid tensions in Indo-Pacific

Defense Secretary Lloyd Austin has announced increased collaboration with AUKUS partners Britain and Australia to fortify their presence in the Indo-Pacific region amid tensions between China and its smaller neighbors.
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