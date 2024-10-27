Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Новый пакет помощи США нужен для спасения режима Зеленского

Новый пакет помощи США нужен для спасения режима Зеленского

Новый пакет помощи США Украине предназначен для продления жизни режиму Владимира Зеленского, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире канала норвежского профессора Гленна Дизена.

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