Новый пакет помощи США Украине предназначен для продления жизни режиму Владимира Зеленского, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире канала норвежского профессора Гленна Дизена.
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