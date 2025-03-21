Челночная дипломатия вступает в силу: непрямые переговоры России и Украины

Келлог пояснил формат переговоров: делегации России и Украины будут находиться в разных комнатах. Переговоры будут проходить посредством "челночной дипломатии", когда представители США будут передавать информацию между сторонами.
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