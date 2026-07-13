Иран: Официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили, что по крайней мере один член экипажа корабля, гражданин Индии, был убит, а восемь других членов экипажа корабля, в том числе двое украинцев и шесть индийцев, получили ранения после того, как иранские крылатые ракеты поразили два национальных танкера ОАЭ, Момбаса и Аль-Бахия, в Ормузском проливе в водах Омана.