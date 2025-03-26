Расчет ВДВ уничтожил ретранслятор сигнала ВСУ в районе Кинбурнской косы

РИА Новости/Станислав Красильников Расчет ПТРК "Корнет" артсоединения ВДВ группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы уничтожил ретранслятор сигнала ВСУ, который был установлен на потопленном ранее морском транспорте боевиков противника на входе из Черного моря в Днепровский лиман.