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Работа для депутатов Государственной Думы

Работа для депутатов Государственной Думы

Интересную правовую коллизию обнаружил адвокат при обращении на почту. А наши парламентарии видят её? Если видят, то собираются ли исправлять? На сегодняшний день в России нет закона, определяющего перечень документов, которые могут являться подтверждением личности.

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