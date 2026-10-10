За стенами танкового гиганта: Уралвагонзавод раскрыл свои секреты Уралвагонзавод отмечает 90-летие и раскрывает подробности производства Т-72Б3М и Т-90М.
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