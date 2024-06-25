Чёрные дни японского флота

Общая ситуация Последствия поражения русских войск на реке Ялу и гибели адмирала Макарова были огромными (Трагедия русского флота: гибель адмирала Макарова и «Петропавловска»Поражение Русской армии на реке Ялу).
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