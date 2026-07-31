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5koleso.ru

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Не больше 40 часов в неделю: с осени в России заработают новые условия труда и отдыха для водителей

Согласно обновленному регламенту, максимальная рабочая неделя за рулем ограничивается 40 часами. При невозможности соблюсти этот график допускается расчет за месяц или квартал при согласии профсоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на приказ ….

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